Диетолог Кованова: «доширак» можно употреблять не чаще двух раз в месяц

Приятный вкус лапше быстрого приготовления типа «доширак» обеспечивают специальные добавки, а пользы для здоровья в ней практически нет, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Лапша быстрого приготовления — это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», — объяснила эксперт.
По ее словам, употреблять такой продукт можно как редкое исключение.
«Например, в дороге, при нехватке времени для приготовления полноценного блюда. Можно съесть такую лапшу при высокой физической активности, как быстрый источник калорий. Но употреблять чаще двух раз в месяц не стоит», — сказала диетолог.
