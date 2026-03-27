Диетолог Кованова: «доширак» можно употреблять не чаще двух раз в месяц

Лапша быстрого приготовления типа «доширак» может присутствовать в рационе не чаще двух раз в месяцы. Диетолог Софья кованова объяснила, почему этот продукт следует употреблять как можно реже. а лучше совсем отказаться от него.

Источник: Аргументы и факты

Приятный вкус лапше быстрого приготовления типа «доширак» обеспечивают специальные добавки, а пользы для здоровья в ней практически нет, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Лапша быстрого приготовления — это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», — объяснила эксперт.

По ее словам, употреблять такой продукт можно как редкое исключение.

«Например, в дороге, при нехватке времени для приготовления полноценного блюда. Можно съесть такую лапшу при высокой физической активности, как быстрый источник калорий. Но употреблять чаще двух раз в месяц не стоит», — сказала диетолог.

Ранее Кованова объяснила aif.ru, какие фрукты особенно важно добавить в рацион весной.