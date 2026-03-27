Графолог Смыслов: резкая смена почерка может говорить о нарушении психики

Изменения в почерке часто отражают внутреннее состояние человека. Как отметил графолог, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов, резкая смена привычного стиля написания может быть сигналом высокого уровня стресса, эмоционального истощения или развития психических расстройств.
Одним из наиболее заметных признаков считается изменение размера букв. «Внезапное уменьшение почерка (микрография) иногда связывают с депрессивными состояниями, подавленностью или повышенной тревожностью. А чрезмерно крупные, размашистые буквы могут указывать на маниакальное состояние или перевозбуждение», — сказал Смыслов в беседе с aif.ru.
Сильный наклон букв в разные стороны или полная хаотичность строк часто говорят об эмоциональной нестабильности и утрате самоконтроля, добавил эксперт. Если же строки начинают сильно «скакать» по вертикали, это может свидетельствовать о резких сменах настроения или трудностях с концентрацией внимания.
Нажим пера также имеет значение, обозначил собеседник издания. Но здесь важно учитывать, перьевой ручкой или шариковой написан документ (в случае перьевой — толщина линий, а в случае шариковой ручки — нажим, который можно даже прочувствовать подушечкой пальца, проведя ей по оборотной стороне страницы).
«Слишком слабый, едва заметный нажим может быть признаком апатии и нехватки жизненной энергии. Чрезмерно сильный нажим, при котором бумага буквально продавливается, нередко сопровождает состояния скрытой агрессии или сильного внутреннего напряжения», — сказал Смыслов.
Маркером является и общая дезорганизация письма.
«Если в тексте появляется много нелогичных исправлений, странных завитков, неожиданных разрывов между буквами в одном слове или, наоборот, их хаотичного слипания, это может указывать на когнитивные (познавательные) нарушения», — подытожил Смыслов.