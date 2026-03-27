Атака «боевых пингвинов»: США проиграли Ирану новую важную битву

Соединенные Штаты активно наращивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, что наводит общественность на мысль о готовящейся наземной операции в Иране, о которой неоднократно говорили в Вашингтоне.
На этом фоне передислокация новейших истребителей F-35C, прозванных «боевыми пингвинами», на фоне напряженной обстановки в регионе стала объектом пристального внимания. Генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru оценил перспективы начала наземного вторжения в Иран.
Переброска F-35C — ответ на потери или подготовка к эскалации.
По информации издания The War Zone, первые пять из десяти истребителей F-35C, принадлежащих Корпусу морской пехоты США, были замечены на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Отсюда они должны направиться на Ближний Восток, что знаменует собой первое боевое развертывание данного типа самолетов на суше. Прибытие оставшихся пяти истребителей ожидается в ближайшее время.
Переброска этих самолетов связана в том числе с тем, что численность американской авиационной группировки на Ближнем Востоке на данный момент стала значительно меньше из-за потерь, отметил генерал Попов.
«Авиационная группировка США была не очень большой. Размещенной в Саудовской Аравии, в Кувейте, Катаре, Ираке авиации оказалось недостаточно. Более того, уже 5−6 самолетов выведены из строя, четыре потеряны, боевой потенциал снизился», — отметил генерал Попов.
Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий и возможной эскалации конфликта с участием США и Израиля, необходимо усиление боевого потенциала авиации.
«Боевые пингвины» или «мальчики для битья».
Генерал-майор Попов обратил внимание, что американское руководство находится в состоянии нерешительности относительно дальнейших действий. «В США через день идут разные заявления. То говорят, что они победили, то ограничивают удары, то ведут какие-то переговоры, то готовится морской десант к высадке. Это непостоянство говорит о том, что в Белом доме не знают, что делать в этой ситуации», — сказал генерал.
По его словам, расчеты США на то, что противник испугается и «всё, будет победа», в этот раз не оправдались.
Что касается самих истребителей F-35C, генерал Попов предрекает им незавидную участь, если они будут размещены слишком близко к Ирану.
«Если они будут базироваться в Ираке, Саудовской Аравии, Бахрейне или Катаре, то до них смогут достать даже ракеты средней и малой дальности. Построить железобетонное укрытие, чтобы спрятать самолеты, США сейчас не смогут… А так эти истребители будут как мальчики для битья, как только они сядут… разведка уже будет знать об этом. И полетят беспилотники, будет комплексный удар нанесен по аэродрому. Потери будут если не в воздухе, то на земле точно», — подчеркнул генерал.
Провал наземной операции.
Информация о возможности начала наземной операции США в Иране, озвученная журналистом WSJ Алексом Уордом, также вызвала скепсис у генерал-майора Попова.
«Нет, я думаю переброска истребителей с наступательной операцией не связана…», — сказал военный эксперт.
По его мнению, четыре тысячи морских пехотинцев, которых перебрасывают на Ближний Восток, с участием других боевых групп могли бы предпринять попытку наземного вторжения в Иран через Ирак, но это потребовало бы согласия иракских властей, которое вряд ли будет получено.
В то же время, генерал Попов указывает на нехватку сил для проведения десантной операции со стороны Оманского залива или морского побережья Ирана.
«У США не хватает ни десантно-транспортных, ни боевых кораблей. Это чревато тем, что у Ирана есть возможности нанести ответные удары, у них налажена оборона береговой черты», — пояснил он.
Попов убежден, что наземная операция не приведет к успеху: «А вот потери в личном составе и технике десанта Соединенных Штатов Америки будут огромные».