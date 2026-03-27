Аэропорты Санкт-Петербурга, Калуги и Пскова вернулись к работе

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Псков, Пулково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов» — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ограничения вводили ради безопасности полётов. Сейчас все три аэродрома работают в обычном режиме. Пассажиры могут уточнять информацию о рейсах на электронных табло.
Напомним, что аэропорт Пулково не функционировал больше пяти часов из-за атак украинских дронов на Ленинградскую область. За это время отменили или перенесли свыше 60 рейсов.
