Секрет № 30: китайцы назвали страшной тихой смертью супероружие РФ

В начале 2026 года информационное пространство взорвала новость о новейшей российской разработке — крылатой ракете «Изделие 30». В зарубежных и украинских источниках её уже окрестили «супероружием», а китайский портал Sohu заявил, что её применение сделает удары ВС РФ максимально непредсказуемыми для систем противовоздушной обороны противника. Что же скрывается за этим индексом и почему «Изделие 30» способно изменить ход боевых действий? Детали раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов.
Х-101 и его версия «Изделие 30».
Как пояснил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, «Изделие 30» — это эволюционное развитие известной отечественной ракеты Х-101, но с принципиально иной философией применения.
«Ракета “Изделие 30” представляет собой версию нашей ракеты Х-101, которая является более дорогой. “Изделие 30” имеет меньшую дальность — до 1500 км, боевая часть составляет 800 килограмм. У “Изделия 30” более высокая точность наведения и при этом она менее заметная», — отметил он.
Если сравнить с базовой моделью Х-101, где боевая часть весит 400 кг, то «Изделие 30» несет вдвое более мощный заряд — 800 кг. Это означает, что она способна гарантированно уничтожать не просто площадные цели, а хорошо защищенные объекты: подземные бункеры, командные пункты и эшелоны с тяжелой техникой.
Главная фишка: скрытность и истребители-носители.
Ключевое отличие нового изделия кроется не только в начинке, но и в способе доставки. Если запуск стратегических ракетоносцев Ту-95 или Ту-160 невозможно скрыть от спутниковой разведки (противник видит взлет «стратегов» и заранее приводит ПВО в повышенную готовность), то «Изделие 30» создавалось под другую авиацию.
«Когда поднимаются наши истребители Су-34, то у противника нет точной информации об их целях, он может быть введен в заблуждение, ожидать удары ФАБами, а вместо этого произойдет ракетная атака, которая окажется намного эффективней», — уточнил собеседник издания.
Носителями «Изделия 30» могут выступать не только стратегические бомбардировщики, но и тактические истребители Су-34, Су-35 и даже Су-30СМ. Это делает применение ракеты массовым и скрытным. Противник просто не может понять, несет ли поднявшийся в воздух Су-34 обычные авиабомбы или готовится нанести удар высокоточным оружием на дальности до 1500 км.
Универсальный солдат: что может уничтожить ракета.
По словам Юрия Кнутова, номенклатура целей для «Изделия 30» невероятно широка. Это оружие способно решать практически любые тактические и оперативные задачи.
«Эта ракета может уничтожить практически все. “Изделие 30” может работать и по командным пунктам, и по объектам ВПК, и по объектам энергетики, по портовым сооружениям и по эшелонам с боевой техникой, и по зенитно-ракетным комплексам, и по скоплению войск, и по каким-то подземным укрытиям. При этом самое ее достоинство — скрытность», — добавил он.
Такая универсальность достигается за счет мощной боевой части и продвинутой системы наведения. Ракета оснащена цифровой антенной и станцией обработки данных. Управление осуществляет блок, собранный на отечественных чипах, что подчеркивает высокий уровень импортозамещения.
Технические характеристики: сухой расчет.
Эксперты уже назвали ракету совершенным техническим изделием. Она оснащена турбореактивным двигателем. Официальные данные об этом двигателе засекречены, что говорит о его уникальности.
Китайские эксперты с портала Sohu высоко оценили потенциал новинки. Они считают, что «Изделие 30» сделает удары российских войск более непредсказуемыми и сложными для перехвата. Отмечается, что высокая степень унификации с другими ракетами позволила упростить логистику и снизить стоимость производства, делая этот высокоточный инструмент доступным в больших количествах.
«Изделие 30» — это яркий пример перехода от стратегической к тактической гибкости. Ракета стала практически незаметной для противника и при этом смертоносной для любых военных целей.