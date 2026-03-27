Россиянам назвали условие, при котором можно устроиться на несколько работ

Подольская: Россияне могут официально устроиться одновременно на несколько работ.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут официально работать на двух и более работах, если это совместительство и не нарушает график основной занятости. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в разговоре с ТАСС.

«Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства. При этом основное место работы остается приоритетным, а графики не должны пересекаться», — говорится в сообщении.

Подольская пояснила, что трудовая книжка заводится только на основном месте работы. Деятельность по совместительству учитывается в отдельном порядке, и запись о ней в трудовую книжку вносится только при желании самого сотрудника.

По словам эксперта, совместительство делится на внутреннее и внешнее, но независимо от вида, оно требует четкого оформления: условия дополнительной работы должны быть прописаны в трудовом договоре.

Как напомнил юрист Михаил Салкин, слежка за сотрудниками через рабочий ПК грозит работодателю штрафом до 200 тыс. рублей.