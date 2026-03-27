Сигнал из океана: ученые предупредили о необычных поворотных событиях

На морском побережье Вьетнама произошло событие, которое моментально привлекло внимание не только местных жителей, но и ученых по всему миру. 22 марта в провинции Ламдонг на берегу был обнаружен четырехметровый сельдяной коррь — легендарная рыба, которую в народе прозвали рыбой Судного дня.
Обитатель морских глубин, чье змееобразное тело обычно скрыто от глаз человека толщей воды более 900 метров, внезапно оказался на виду. Это редкое явление традиционно вызывает ажиотаж и порождает множество гипотез — от мистических до вполне научных. Почему же гигантская рыба покинула свои привычные глубины, в беседе с aif.ru объяснил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Не катастрофа, но сигнал: что на самом деле происходит в океане.
Появление сельдяного короля у берегов Вьетнама — не единичный случай, а звено в цепочке событий, которые, по мнению эксперта, становятся все более частыми. Анатолий Таврический подчеркивает, что, несмотря на устрашающее народное название, сама по себе рыба Судного дня не является предвестником гибели.
«Это довольно известная рыба. Представители этого вида часто поднимаются на поверхность по разным причинам. Это может быть глубинное землетрясение или другие аномалии», — пояснил океанолог.
Однако ученый обратил внимание на тревожную динамику. Сообщения о встречах с ремень-рыбой (научное название Regalecus glesne) поступают сейчас с разных уголков планеты с завидной регулярностью. Напомним, что только за последние месяцы было несколько таких случаев.
В конце февраля трех сельдяных королей выбросило на берег в Мексике; в ноябре прошлого года рыбу Судного дня обнаружили на побережье Тасмании; в октябре трехметровая особь была найдена на Филиппинах.
«Это в последнее время случается довольно часто. 2026 год станет поворотным, будет ещё много необычного. Природа дает сигнал людям», — заявил Таврический.
Темная энергия человечества: в чем причина аномалий?
Почему же глубоководные обитатели вдруг начали массово подниматься на поверхность, словно пытаясь о чем-то предупредить человечество? Океанолог Анатолий Таврический уверен: причины носят не только геофизический, но и антропогенный характер. Ученый призывает смотреть на ситуацию шире, чем просто на поиск взаимосвязи между рыбой и цунами.
По словам эксперта, участившиеся аномальные явления на планете — от погодных катаклизмов до необычного поведения морской фауны — объясняются комплексом факторов. В их числе не только физическое воздействие человека на экосистемы, но и более тонкие материи.
«В последнее время всё чаще на планете случаются аномальные явления, которые объясняются и в том числе влиянием человека, не только физически, но и темной энергией, излучаемой человечеством. Нет равновесия. И все живое это чувствует», — отметил ученый.
По его словам, сам сельдяной король не представляет угрозы для людей. Более того, как отметил океанолог, мясо этой рыбы обладает хорошими вкусовыми качествами, хотя промысловой ценности она не имеет.
Мифы и реальность: почему рыбу назвали королем и при чем здесь сельдь.
Сельдяной король (ремень-рыба) — это не просто крупная рыба, а настоящий реликт, появившийся в Мировом океане еще в меловом периоде.
Свое название вид получил от норвежских рыбаков, которые замечали его в косяках сельди (отсюда «сельдяной»), а «корону» на голове рыбы образуют удлиненные первые лучи спинного плавника, напоминающие королевский головной убор.
Внешний вид рыбы действительно впечатляет и даже пугает. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал 11 метров в длину и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная костная рыба из ныне живущих. Вес рыбы может достигать 250−272 кг. Серебристо-белое тело, синеватая голова и ярко-красные плавники, что придает ей экзотический вид. У рыбы нет чешуи, отсутствует плавательный пузырь, а плавает она обычно в вертикальном положении головой вверх, совершая волнообразные движения спинным плавником.
Легенды Японии и наука: ждать ли землетрясений?
В фольклоре многих стран, особенно в Японии, сельдяной король носит зловещий титул «посланника из дворца короля драконов» (Ryugu no Tsukai). Считается, что его появление у поверхности предвещает землетрясения и цунами. И у этих легенд есть реальные основания.
В истории зафиксированы случаи, которые подливали масла в огонь суеверий.
Перед разрушительным землетрясением магнитудой 9,0 и цунами в регионе Тохоку (Япония) в 2011 году на берег выбросилось около 20 особей сельдяного короля.
На Филиппинах 12 февраля 2017 года за день до землетрясения магнитудой 6,7 нашли сразу двух рыб Судного дня.
Однако научное сообщество, включая океанолога Анатолия Таврического, призывает не впадать в панику. Прямой связи между появлением рыбы на поверхности и сейсмической активностью наукой не доказано. Из-за отсутствия плавательного пузыря ремень-рыба плохо противостоит сильным течениям. Ослабленные особи, больные рыбы или те, кто попал в зону шторма, могут быть просто вынесены к берегу, и совпадение с землетрясениями — лишь статистическая погрешность.
Появление сельдяного короля у берегов Вьетнама — это не повод ждать апокалипсиса, но весомый повод задуматься о тех процессах, которые происходят в недрах океана и в биосфере в целом.