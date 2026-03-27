Традицией российских космонавтов на старте стало легендарное слово Гагарина

Слово «Поехали», произнесенное Юрием Гагариным при первом полете в космос, стала условной традицией среди российских космонавтов.

Слово «Поехали», произнесенное Юрием Гагариным при первом полете в космос, стала условной традицией среди российских космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Сергея Микаева.

По его словам, многие экипажи произносят эту фразу в момент старта, следуя историческому примеру. При этом он отметил, что сам во время своего запуска таких слов не говорил — это сделал командир экипажа.

Микаев также рассказал об особенностях профессии. Он подчеркнул, что одной из самых сложных задач является постоянная готовность к полету, включая сдачу зачетов и поддержание необходимого уровня подготовки. Работа требует устойчивости к психологическим нагрузкам и постоянного контроля состояния.

Космонавт добавил, что готов поддержать своих детей в выборе профессии, если они решат пойти по его пути, однако окончательное решение должно оставаться за ними.

Неделя космоса в 2026 году приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. Мероприятия пройдут с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организацию события осуществляет госкорпорация «Роскосмос».

