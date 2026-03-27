Сильно похудел: звезда «Мы из джаза» Складчиков тяжело болел перед смертью

26 марта стало известно о смерти Заслуженного артиста РФ Петра Складчикова. Актер ушел из жизни на 76-м году. Причиной его кончины стало тяжелое онкологическое заболевание.
Мужественная борьба и верность сцене.
Коллеги из Малого театра, где Петр Складчиков служил верой и правдой долгие годы, с горечью вспоминают артиста. Режиссер-постановщик лауреат премии Правительства России, Народный артист России Владимир Бейлис в беседе с aif.ru поделился, что Складчиков старался не пасовать перед болезнью.
«Это был мужественный, очень, очень симпатичный, добрый и талантливый человек, замечательный артист, органичный, хороший товарищ». Бейлис отметил, что в последнее время Петру Даниловичу было «очень тяжело», он «очень сильно болел» и «очень сильно похудел, видимо, что-то с желудком». «Ему было трудно в последнее время. Но он всегда, когда болел, приходил на спектакли и держался. Из-за его болезни спектакли никогда не отменяли. А вот последнее время, видимо, уже все было очень серьезно», — с сожалением рассказал режиссер.
Последние месяцы жизни: книги, песни и любовь близких.
Сын актера, Иван Складчиков, сообщил, что его отец боролся с тяжелой формой рака. В последние дни Петр Данилович находился в хосписе, где его ежедневно навещали родные и друзья. Иван Складчиков вместе с драматургом Ириной Шаниной, с которой актер тесно работал над ее новой книгой, проводил время с отцом.
«Они плотно работали последние три месяца. Когда папа был в лучшем состоянии, их беседы затягивались на несколько часов — он рассказывал, как познакомился с мамой, как начал свой творческий путь, как они общались с Галиной Брежневой много лет к ряду», — поделился Иван.
В начале марта он организовал в хосписе концерт с участием друзей отца — солистки Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Натальи Петрожицкой и пианиста Владимира Вишневского.
«Это было приятно — мы очень душевно посидели», — сказал Складчиков-младший.
Творческое наследие и память.
Петр Складчиков оставил яркий след не только на театральной сцене, но и в кинематографе. Широкой аудитории он известен по ролям более чем в 60 кинопроектах, включая такие известные фильмы, как «Анна Каренина», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 2», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Час Волкова — 3», «Москва. Центральный округ-3», «Мы из джаза» и другие. Церемония прощания с артистом планируется во вторник в Государственном академическом Малом театре, где он служил с 1975 года.
Кто еще из известных актеров ушел от рака в 2026 году?
Уход Петра Складчикова стал еще одной тяжелой утратой для российского искусства в 2026 году. К сожалению, этот год был отмечен кончиной от онкологических заболеваний ряда других известных актеров. Среди них — актер театра и кино, народный артист Кыргызстана Калык Акматов, известный по сериалу «Гаишники», и Василий Скромный, запомнившийся миллионам советских детей как озорной Макар Гусев по прозвищу «Гусь» из легендарного фильма «Приключения Электроника», Александр Зиновьев, чей колоритный облик запомнили миллионы зрителей культовых проектов «Интерны», «Глухарь» и «Новая жизнь сыщика Гурова», актриса и телеведущая, признанный эксперт в кулинарии и автор популярной книги рецептов Вероника Ганич, директор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.