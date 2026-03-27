Не успеют гавкнуть: в Госдуме дали ответ Литве за дроны в городах РФ

Украинский беспилотник, участвовавший в атаке на Ленинградскую область, упал на территории Литвы. При этом официальный Вильнюс не только не стал возмущаться использованием своего неба для обхода российских систем противовоздушной обороны, но фактически подтвердил, что страны НАТО предоставляют ВСУ технический коридор для ударов по гражданским объектам РФ. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru оценил этот инцидент и назвал единственный аргумент, который поймут в Прибалтике.
Накануне премьер-министр Литвы Инга Ругинене раскрыла происхождение БПЛА, нарушившего границы республики. По её версии, украинский дрон сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако реакция Вильнюса оказалась очень сдержанной, на что обратили внимание эксперты.
«Реакция понятно почему очень сдержанная: Киев — друг Литвы, и Прибалтика на сегодняшний день самая активная в этом плане, — прокомментировал Андрей Колесник. — В Латвии, кстати, недавно тоже упал дрон — в районе Краславы. Я хорошо знаю это место. И этот украинский дрон они почему-то предъявили нашему временному поверенному. В общем, интересная история».
Выслуживаются перед западными «хозяевами».
Депутат отметил, что подобные эпизоды являются частью тактики, когда западные союзники Украины пытаются, с одной стороны, помогать киевскому режиму атаковать российские территории, а с другой — избежать ответственности за содеянное.
На фоне инцидента с беспилотником и усиления военной помощи Украине (в марте 2026 года Вильнюс анонсировал новые поставки) литовские официальные лица продолжают активно проводить свою русофобскую политику. В частности, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о невозможности возврата к нормальному сотрудничеству с Москвой и призвал ужесточать санкции.
По мнению Андрея Колесника, такие заявления являются следствием глубинного страха и желания выслужиться перед западными «хозяевами».
«Президент Литвы и другие официальные лица говорят что ни попадя. Русофобскими и истерическими выкриками они, во-первых, пытаются заслужить одобрение западного хозяина, чтобы он бросил им какую-нибудь “вкусняшку” за то, что они “прогавкали”, — это из серии “держите меня семеро”, — заявил парламентарий. — А во-вторых, своим русофобским лаем они заглушают собственный страх».
Становятся легитимной целью.
Пытаясь предъявлять претензии России из-за падения их же собственных дронов, страны Балтии, по словам Колесника, упускают из виду главную угрозу для себя — превращение своей территории в легитимную военную цель.
«Задача прибалтов и всех стран, находящихся на северо-западе, включая Польшу, избежать следующего: как бы мы им что-нибудь не предъявили за их снабжение украинской армии оружием и боеприпасами, — поделился депутат. — Вот этого им нужно бояться и задаться вопросом: стоит ли производить на своей территории оружие, которое будет применяться против российских вооруженных сил?».
Колесник подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах удары по складам боеприпасов, местам производства дронов и ракет на территории стран, фактически участвующих в конфликте, являются нормальной военной практикой. Парламентарий провел параллель с действиями других стран, которые не стесняются жестко действовать.
«Судя по последним мировым событиям, американцы творят беспредел. Израильтяне точно так же нападают на Иран, пытаясь уничтожить его всеми возможными средствами, а это 90-миллионная страна, которая ни на кого не нападала, — напомнил Колесник. — А здесь Европа фактически нападает на Россию: они производят оружие, которое применяется по нашим войскам. Как это еще назвать?».
Депутат призвал руководство Литвы и других стран Прибалтики прекратить присылать «смешные» ноты протеста дипломатическому корпусу РФ, а озаботиться судьбой своей страны.
«Во-первых, ноты им не помогут; во-вторых, то, что они делают, — это полный бред и фейк. А в-третьих, им стоит подумать о проблемах, которые могут возникнуть из-за того, что они производят на своей территории вооружение для воюющего с нами государства, — сказал Колесник. — Пусть сначала посмотрят на свою территорию, на своё географическое положение, если у них там есть специалисты в военном деле. Так что все их русофобские заявления — от страха. Сами своим лаем себя же и пугают. Пусть строят у себя кардиоцентры — скоро у них начнутся инсульты и инфаркты от самозапугивания».