Росстандарт утвердил требования к качеству и параметрам шариковых ручек

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на шариковые ручки, который начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
Документ вводится впервые и устанавливает общие требования к продукции. Он не распространяется на автоматические шариковые ручки, для которых действует отдельный стандарт, принятый ранее.
Стандарт поддержали несколько стран, включая Россию, Беларусь, Армению и Узбекистан. В документе определены классификация ручек, параметры наконечников, а также форма и размеры стержней.
Отдельное внимание уделено характеристикам письма. Так, для ручек со стержнем диаметром более 3 миллиметров длина непрерывной линии без пропусков должна составлять не менее 400 метров. Для более тонких стержней этот показатель установлен на уровне не менее 200 метров. Также закреплено требование, согласно которому ручка должна писать с первого касания после хранения без колпачка в течение трех часов.
В документе прописаны требования к материалам. Составные части и стержни должны изготавливаться из коррозионно-стойких металлов либо иметь защитное покрытие. Параметры покрытия устанавливаются в технической документации конкретных моделей.
Кроме того, стандарт регулирует правила маркировки и упаковки продукции, порядок приемки, а также условия транспортировки и хранения.
