Россиянам напомнили об изменении критериев для изъятия земельного участка

Наличие борщевика Сосновского больше не считается признаком неиспользования земли и, следовательно, не является основанием для изъятия участка. Об этом информирует издание «Известия».
Законодатели исключили борщевик Сосновского из перечня критериев, при наличии которых контролирующие органы могли инициировать изъятие земли, рассказала изданию адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.
В то же время внесены поправки в Земельный кодекс, согласно которым все обязаны с 1 марта бороться с опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. В первую очередь под этой малопонятной формулировкой подразумевается пресловутый борщевик Сосновского.
При этом за наличие на участках опасных растений предусмотрены штрафы для граждан — от 20 тысяч рублей до 50 тысяч, а для должностных лиц (под это понятие подпадает, например, председатель СНТ) — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.