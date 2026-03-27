Депутат Кошелев: жильцы вправе потребовать от консьержа неразглашения информации

Статья 137 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа от двух тысяч рублей до размера дохода осужденного за полтора года, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. При использовании служебного положения штрафы составляют от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или доход осужденного за период от одного до двух лет, также осужденный может лишиться свободы на срок до четырех лет.