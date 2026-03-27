Депутат Кошелев: жильцы вправе потребовать от консьержа неразглашения информации

Он подчеркнул, что полномочия консьержа строго ограничены, кроме того, собственники жилья могут на общем собрании включить в требования к такому работнику, например, наличие российского гражданства.
«Что касается беспокойства о приватности информации, которой обладает консьерж, то оно решается правилами, закрепленными в должностной инструкции, утвержденной общим собранием. В ней должно быть четко прописан отдельный пункт о конфиденциальности — запрет на разглашение любой информации о жильцах и их гостях третьим лицам», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что за нарушение этого пункта консьерж «может быть уволен или привлечен к ответственности — вплоть до уголовной по ст. 137 УК РФ (“Нарушение неприкосновенности частной жизни”)».
Статья 137 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа от двух тысяч рублей до размера дохода осужденного за полтора года, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. При использовании служебного положения штрафы составляют от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или доход осужденного за период от одного до двух лет, также осужденный может лишиться свободы на срок до четырех лет.