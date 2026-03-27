Камнем по голове: случаи попадания метеоритов в землян

Наибольший урон в современной истории вызвало падение Челябинского метеорита — самого крупного тела, вошедшего в земную атмосферу со времен Тунгусского объекта. 15 февраля 2013 года метеороид диаметром до 20 м и массой до 13 тыс. т взорвался на высоте около 27 км над территорией Челябинской области. Согласно расчетам, мощность серии из нескольких взрывов составила 500 кт в тротиловом эквиваленте. Хотя большую часть ударной волны поглотила атмосфера, ее фронт, достигший поверхности планеты, повредил около 7,3 тыс. зданий. Погибших не было, за медицинской помощью обратилось более 1,6 тыс. человек, из них 324 ребенка. О падениях осколков метеорита на пострадавших не сообщалось, а большинство из травм составили порезы осколками выбитых стекол.