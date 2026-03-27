Камнем по голове: случаи попадания метеоритов в землян

Об инциденте в США сообщила газета The New York Times. Отмечается, что метеорит мог быть фрагментом более крупного небесного тела, пролетавшего над Техасом. Камень пробил в крыше двухэтажного дома дыру размером с кулак, ударился об пол и отрикошетил в потолок, напугав хозяев частного домовладения.
По оценке Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), приведенной в газете, метеор, вызвавший метеоритный дождь, весил около тонны, его диаметр — менее 1 м. Во время полета он вызвал ударную волну, ставшую причиной грохота. Данные метеорологического радара подтвердили падение нескольких метеоритов.
8 марта агентство DPA рассказало, что жители Германии наблюдали полет «ярко светящегося объекта с коротким огненным шлейфом» или «огненную вспышку в небе». Затем со ссылкой на представителя полиции агентство сообщило о попадании «раскаленного небесного тела в крышу жилого дома». Пострадавших не оказалось, информации об ущербе жителям не было.
Гроза всего живого.
Внеземное вещество падает на нашу планету непрерывно: в год в атмосферу влетает более 20 т небесных тел. Масса большинства из них не превышает 1 кг.
Ученые уверены, что приблизительно 66 млн лет назад в Землю врезался астероид диаметром 10−14 км. Он вызвал взрыв, эквивалентный мощности детонации 10 млрд атомных бомб, аналогичных сброшенным США на японские города. Затем начались интенсивные землетрясения, длившиеся до нескольких месяцев. Как полагают специалисты, эти события привели к гибели многих представителей доисторической флоры и фауны — в частности, динозавров.
Согласно современным гипотезам, в период, начавшийся 4,1 млрд лет назад и длившийся 400 млн лет (его называют «поздней тяжелой бомбардировкой»), крупные небесные тела попадали в Землю в десятки раз чаще, чем предполагалось раньше, — каждые 10−15 млн лет.
В научной среде широко обсуждается взрыв, который произошел 30 июня 1908 года в России, в Центральной Сибири. Его мощность оценивается в 10−40 Мт в тротиловом эквиваленте. Наиболее распространена версия о разрушении в воздухе крупного небесного тела — Тунгусского метеорита. Его обломки не были найдены. Единственными свидетельствами события остаются лес, поваленный на площади более 2 тыс. кв. км (что сопоставимо с территорией современной Москвы), и воспоминания очевидцев.
Как метеорит на голову.
Случаи попадания метеоритов в людей редки. Один из задокументированных инцидентов произошел 30 ноября 1954 года. Жительница штата Алабама Энн Ходжес резко проснулась. Поначалу обитатели дома не поняли, что произошло, — по их предположениям, обрушился дымоход или лопнул обогреватель. Заметив камень, лежащий на полу, и синяк на теле Ходжес, они позвонили в полицию и пожарную службу. Оказалось, что американку ударил 3,8-килограммовый осколок метеороида, пролетевшего в тот день над несколькими штатами.
Определить, кто имеет права на «сувенир» из космоса, оказалось не так просто. Ходжес снимала дом, и его владелец заявил, что метеорит принадлежит ему. Но дело было урегулировано в досудебном порядке: арендодатель получил $500 и вернул «камень» пострадавшей. Ходжес в течение года пыталась его продать. Но покупатель не нашелся, и метеорит некоторое время использовался в качестве дверного упора. В итоге американка передала фрагмент метеороида в дар Музею естественной истории Алабамы.
Журналисты предположили, что ажиотаж вокруг жертвы метеорита негативно повлиял на ее здоровье и способствовал распаду брака. Ходжес скончалась в возрасте 52 лет в доме престарелых от почечной недостаточности.
Другой инцидент случился в 1992 году. Тогда метеороид массой до 1 т распался над городом Мбале в Уганде, вызвав падение осколков. Небольшой фрагмент небесного тела массой 3,6 г попал в голову маленькому мальчику. Специалисты отметили, что метеорит сначала ударился в крону пальмы и замедлился, поэтому травмы оказались незначительными.
По крыше дома твоего.
Нечасты и попадания метеоритов в строения. Помимо описанных выше случаев зафиксирован прилет фрагмента метеороида массой 1,3 кг в частный дом в Новой Зеландии в 2004 году. Он пробил крышу и упал на диван в гостиной.
Наибольший урон в современной истории вызвало падение Челябинского метеорита — самого крупного тела, вошедшего в земную атмосферу со времен Тунгусского объекта. 15 февраля 2013 года метеороид диаметром до 20 м и массой до 13 тыс. т взорвался на высоте около 27 км над территорией Челябинской области. Согласно расчетам, мощность серии из нескольких взрывов составила 500 кт в тротиловом эквиваленте. Хотя большую часть ударной волны поглотила атмосфера, ее фронт, достигший поверхности планеты, повредил около 7,3 тыс. зданий. Погибших не было, за медицинской помощью обратилось более 1,6 тыс. человек, из них 324 ребенка. О падениях осколков метеорита на пострадавших не сообщалось, а большинство из травм составили порезы осколками выбитых стекол.
Главный враг человечества.
Ученые считают, что вероятность погибнуть в результате падения метеорита очень мала. Причем это скорее станет инцидент глобального масштаба, нежели прямое попадание обломка в человека. В статье журнала National Geographic за 2016 год со ссылкой на исследования специалистов говорится, что риск быть убитым метеоритом составляет 1 к 1,6 млн. Шансы погибнуть в результате столкновения крупного астероида с Землей составляют 1 к 75 тыс. «У вас гораздо больше шансов одновременно попасть в торнадо, ураган и получить удар молнии», — заявил астроном Майкл Рейнольдс.
Старший научный сотрудник Института динамики геосфер Российской академии наук Ольга Попова в беседе с ТАСС в 2013 году выразила мнение, что опасность со стороны метеоритов становится заметнее, но связано это с возрастающей плотностью заселения Земли.
«Главным врагом человечества является само человечество, — поделился с ТАСС мнением научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, астроном, первооткрыватель комет и астероидов, популяризатор науки Леонид Еленин. — Вероятность погибнуть человечеству от своих же рук намного выше, чем от удара большого астероида, или кометы, или тем более сверхновой звезды». «Если мы все-таки возьмем себя в руки и сохраним цивилизацию, то, конечно же, заселим Солнечную систему. А на новых физических принципах, когда мы сможем преодолевать огромные расстояния, — безусловно, выйдем в межзвездное пространство», — добавил астроном.
Виктор Бодров.