Мошенники придумали двухэтапную схему для доступа к «Госуслугам» через медкарту

Аферисты разработали новую двухэтапную схему обмана, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Жертве пишут в мессенджере, представляясь медсестрой из поликлиники, сообщают об обновлении данных медицинской карты и под разными предлогами входят в доверие.
На первом этапе «медсестра» просит назвать рост, вес, интересуется жалобами, а затем сообщает, что человеку поступит звонок, номер телефона которого нужно отправить ей для подтверждения. После этого жертве звонит якобы представитель «Госуслуг» и сообщает о попытке входа в аккаунт, прося продиктовать код из смс. Как только человек называет код, мошенник получает доступ к его личному кабинету.
В компании предупреждают: операторы поддержки «Госуслуг» никогда не запрашивают пароли и коды из смс, передает РИА Новости.
