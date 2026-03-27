В Приморском крае ужесточат правила проведения ярмарок

Согласно тексту пояснительной записки, инициатива поступила от администрации Владивостока по итогам заседания рабочей группы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
«Действующая редакция устанавливает общие нормы и правила, применяемые организаторами ярмарок, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, однако конкретные требования к самим ярмарочным площадкам в данном документе не указаны», — сообщается в пояснительной записке.
В итоге торговля нередко ведется на участках, не предназначенных для этих целей, а внешний вид ярмарок формируется хаотично. Еще одной проблемой власти называют размещение палаток и лотков без оформления земельных отношений. По федеральному законодательству это допустимо, однако на практике нередко используется недобросовестно.
Изменить ситуацию власти хотят, введя новые требования, в том числе при подаче заявки на проведение ярмарки организаторы должны будут прикладывать проект архитектурно-художественного решения площадки. Документ должен соответствовать требованиям, установленным муниципалитетами. Если фактическое оформление ярмарки будет отличаться от согласованного проекта, власти получат право аннулировать разрешение на ее проведение.
«Такая мера позволит сохранить гармоничный внешний вид города, поддерживая общую архитектурную концепцию и эстетику городской среды», — сообщается в записке.
При этом предпринимателям оставят право повторно обратиться после устранения нарушений.
Также в правительстве региона считают, что такие меры позволят усилить контроль за участниками рынка, а муниципалитеты получат дополнительный инструмент для борьбы с нелегальными и неорганизованными ярмарками.