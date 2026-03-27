Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 85 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, массированная атака продолжалась в период с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны были ликвидированы над территориями Ленинградской, Брянской, Вологодской, Белгородской, Смоленской, Псковской и Курской областей. Также целями ПВО стали БПЛА над Республикой Крым, акваторией Черного моря и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в ходе отражения атаки было ликвидировано более 35 беспилотных летательных аппаратов, после чего режим воздушной опасности в регионе был отменен.

Также сообщалось о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону в Череповце. Соответствующую информацию озвучил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения ПВО отразили воздушную угрозу, ситуация находится под контролем профильных служб. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

