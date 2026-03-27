Силы ПВО уничтожили 85 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, массированная атака продолжалась в период с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в ходе отражения атаки было ликвидировано более 35 беспилотных летательных аппаратов, после чего режим воздушной опасности в регионе был отменен.
Также сообщалось о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону в Череповце. Соответствующую информацию озвучил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения ПВО отразили воздушную угрозу, ситуация находится под контролем профильных служб. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.