Чем грозит незаконный вызов сотрудника на работу в выходной: юрист дал ответ

Работодатель за незаконный вызов сотрудника в выходной или праздничный день несет административную ответственность. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
«За незаконное привлечение сотрудника к работе работодателю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)», — резюмировал юрист в разговоре с РИА Новости.
Привлечение сотрудника к работе в выходной и праздничный день возможно только с его согласия. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.
Беременные, несовершеннолетние (кроме творческих профессий) и инвалиды с детьми до трёх лет не могут работать в выходные и праздники без письменного согласия и отсутствия медицинских противопоказаний, заявил Курбаков.
