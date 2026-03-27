Чем грозит незаконный вызов сотрудника на работу в выходной: юрист дал ответ

Курбаков: за незаконный вызов сотрудника на работу предусмотрен штраф.

Источник: Комсомольская правда

Работодатель за незаконный вызов сотрудника в выходной или праздничный день несет административную ответственность. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«За незаконное привлечение сотрудника к работе работодателю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)», — резюмировал юрист в разговоре с РИА Новости.

Привлечение сотрудника к работе в выходной и праздничный день возможно только с его согласия. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.

Беременные, несовершеннолетние (кроме творческих профессий) и инвалиды с детьми до трёх лет не могут работать в выходные и праздники без письменного согласия и отсутствия медицинских противопоказаний, заявил Курбаков.

Ранее KP.RU рассказал, люди каких профессий чаще всего в России меняют работу. Люди в этих специальностей ищут новое место каждые 3−5 лет.