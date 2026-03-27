Снег уходит: в городах Подмосковья зафиксировали минимальные показатели

Снежный покров в московском регионе продолжает сокращаться, минимальные значения зафиксированы на западе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в Волоколамске высота снега составляет около 4 сантиметров, в Можайске — 3 сантиметра. В районе Нового Иерусалима и Наро-Фоминска показатель держится на уровне 6 сантиметров.
Восточные районы региона сохраняют более высокий снежный покров. В Черустях он достигает 20 сантиметров, в Коломне и Кашире — 25−26 сантиметров. В Серпухове зафиксировано около 12 сантиметров.
В Москве толщина снежного покрова составляет 14 сантиметров в районе Балчуга, 12 сантиметров на ВДНХ и 10 сантиметров в Тушине. По оценке специалистов, ежедневно снег уменьшается на 1−2 сантиметра.
В Гидрометцентре уточнили, что приведенные данные относятся к показателям метеостанций и могут отличаться от ситуации на улицах, где сохраняются снежные скопления.
