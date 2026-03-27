Жертвы Эпштейна ополчились на минюст США и Google: чем недовольны пострадавшие

Несколько жертв финансиста-педофила Джеффри Эпштейн подали коллективный иск против администрации США и поисковой системы Google. Жертвы насилия обвинили их в разглашении личной информации в рассекреченных в последние месяцы файлах. Об этом сообщает телеканал NBC.
Как отмечается в иске, США сознательно сделали политический выбор и отдали приоритет быстрому и масштабному раскрытию данных, вместо защиты частной жизни жертв Эпштейна.
Несмотря на то, что Минюст США позднее удалил личную информацию жертв из публичных документов, Google, утверждают истцы, все еще отображает ее и игнорирует просьбы об удалении.
От Минюста жертвы требуют выплатить минимальную компенсацию в одну тысячу долларов, а на Google требуют наложить штрафные санкции «в размере, достаточном для наказания и предотвращения подобных нарушений». Также пострадавшие требуют обязать Google немедленно и навсегда удалить личную информацию о них.
Ранее сообщалось, что публикация новой части досье скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна надолго займет конспирологов. В раскрытом архиве три с лишним миллиона файлов, их темы — от выбора русских моделей до поедания младенцев.
В августе 2019 года в Нью-Йорке нашли мёртвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии. 66-летнего бизнесмена отправили в КПЗ, где он должен был оставаться до вынесения приговора, по которому он мог получить до 45 лет тюрьмы.