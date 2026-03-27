США потратят $2,9 млрд на замену истребителей и дронов после ударов Ирана

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Ближнем Востоке обернётся для США значительными расходами на восполнение потерь военной техники, передает The Wall Street Journal со ссылкой на бывшую сотрудницу Пентагона.

По информации собеседницы газеты, расходы на восстановление военной техники могут составить 1,4−2,9 млрд долларов. Так, замена трёх сбитых по ошибке истребителей F‑15E на F‑15 обойдется в 300 млн долларов, ремонт F‑35A Lightning II, аварийно севшего после предполагаемого удара Ирана, — в 82,5 млн долларов, замена потерпевшего крушение самолёта‑заправщика KC‑135 на KC‑46 — в 165 млн долларов.

Помимо этого, американская сторона в ходе конфликта с Ираном потеряла более десятка дронов MQ-9 Reaper, каждый из которых стоил около 16 млн долларов, однако их производство было прекращено, и теперь аналоги MQ‑9B обойдутся уже в 30 млн каждый.

Кроме того, в результате ударов Ирана серьезно повреждена катарская система раннего предупреждения AN/FPS‑132, стоимость которой оценивается в 1 млрд. На замену ей потребуются радары AN/TPY‑2 за 300 млн.

Напомним, ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с aif.ru оценил расходы Соединённых Штатов на военную операцию против Ирана.

