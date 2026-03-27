США потратят $2,9 млрд на замену истребителей и дронов после ударов Ирана

По информации собеседницы газеты, расходы на восстановление военной техники могут составить 1,4−2,9 млрд долларов. Так, замена трёх сбитых по ошибке истребителей F‑15E на F‑15 обойдется в 300 млн долларов, ремонт F‑35A Lightning II, аварийно севшего после предполагаемого удара Ирана, — в 82,5 млн долларов, замена потерпевшего крушение самолёта‑заправщика KC‑135 на KC‑46 — в 165 млн долларов.
Помимо этого, американская сторона в ходе конфликта с Ираном потеряла более десятка дронов MQ-9 Reaper, каждый из которых стоил около 16 млн долларов, однако их производство было прекращено, и теперь аналоги MQ‑9B обойдутся уже в 30 млн каждый.
Кроме того, в результате ударов Ирана серьезно повреждена катарская система раннего предупреждения AN/FPS‑132, стоимость которой оценивается в 1 млрд. На замену ей потребуются радары AN/TPY‑2 за 300 млн.
