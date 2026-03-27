Пасха подорожала на 15%: эксперт рассказала, на чем можно сэкономить почти 1000 рублей

По ее словам, сильнее всего за год выросли в цене творожная пасха и кагор. Первая прибавила 25%, вторая — 21%. Меньше всего изменились цены на полотенце, кулич и корзину — рост по этим позициям составил 11−13%. Эксперт пояснила, что такая динамика связана сразу с двумя факторами. Речь идет о сезонном подорожании некоторых продуктов, в том числе творога, а также о росте спроса перед самим праздником. При этом, как отметила Борисова, после Пасхи стоимость большинства таких товаров может скорректироваться вниз. Причиной станет снижение покупательской активности после завершения праздничного периода.