Создан цифровой двойник атмосферы Кисловодска для изучения ее загрязнения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ученые Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН создали цифровой двойник атмосферы Кисловодска для изучения загрязнения воздуха транспортом в городе-курорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Исследование показало, что современные модели могут эффективно работать даже в сложных горных условиях. Полученные результаты позволят улучшить контроль экологической ситуации в курортной зоне и станут ценным инструментом городского планирования. Созданный цифровой двойник атмосферы открывает новые возможности для более точного мониторинга и управления качеством воздуха в регионе», — говорится в сообщении.
Исследователи впервые применили комплекс современных моделей WRF-Chimere для изучения загрязнения воздуха Кисловодске оксидом углерода. Впервые была проведена количественная оценка влияния гор на качество воздуха. Оказалось, что сложный рельеф Кавказских Минеральных Вод определяет от 20 до 50% наблюдаемого уровня загрязнения.
«Горы работают как естественные барьеры: в одних местах они способствуют накоплению выхлопных газов, а в других — усиленному проветриванию и рассеиванию», — отметили ученые.
Основная сложность работы заключалась в том, что горный рельеф создает уникальные условия для циркуляции воздуха, а стандартные базы данных о выбросах автомобилей часто содержат неточности. Была проведена коррекция выбросов с учетом реальной плотности и загруженности дорожной сети, а также интенсивности дорожного движения в течение суток, что значимо улучшило результаты моделирования.