Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создан цифровой двойник атмосферы Кисловодска для изучения ее загрязнения

Разработка открывает новые возможности для более точного мониторинга и управления качеством воздуха.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ученые Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН создали цифровой двойник атмосферы Кисловодска для изучения загрязнения воздуха транспортом в городе-курорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

«Исследование показало, что современные модели могут эффективно работать даже в сложных горных условиях. Полученные результаты позволят улучшить контроль экологической ситуации в курортной зоне и станут ценным инструментом городского планирования. Созданный цифровой двойник атмосферы открывает новые возможности для более точного мониторинга и управления качеством воздуха в регионе», — говорится в сообщении.

Исследователи впервые применили комплекс современных моделей WRF-Chimere для изучения загрязнения воздуха Кисловодске оксидом углерода. Впервые была проведена количественная оценка влияния гор на качество воздуха. Оказалось, что сложный рельеф Кавказских Минеральных Вод определяет от 20 до 50% наблюдаемого уровня загрязнения.

«Горы работают как естественные барьеры: в одних местах они способствуют накоплению выхлопных газов, а в других — усиленному проветриванию и рассеиванию», — отметили ученые.

Основная сложность работы заключалась в том, что горный рельеф создает уникальные условия для циркуляции воздуха, а стандартные базы данных о выбросах автомобилей часто содержат неточности. Была проведена коррекция выбросов с учетом реальной плотности и загруженности дорожной сети, а также интенсивности дорожного движения в течение суток, что значимо улучшило результаты моделирования.