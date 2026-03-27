Синтезированы кристаллы, позволяющие увидеть внутренние процессы живых организмов

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Революционные металлоорганические каркасы, способные светиться и реагировать на свет в инфракрасном диапазоне, представили сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН в составе международной команды ученых. Исследование открывает путь к глубокой и безопасной визуализации в медицине, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Идеально упорядоченные кристаллы на основе лантаноидов, введенные в организм модельной линий рыб Danio rerio, светятся ярко-зеленым или красным светом, когда на них попадает невидимый инфракрасный лазер. Оказалось, что в отличие от традиционных наночастиц, эти кристаллы не разрушаются в воде, не токсичны и могут быть точно настроены на нужный цвет свечения, меняя соотношение редкоземельных элементов», — сообщили в министерстве.
Живые рыбки данио-рерио традиционно используются при доклинических исследованиях лекарственных препаратов. Cветящиеся кристаллы равномерно распределились в тканях, не вызвали токсичности, и светились ярко-зеленым и красным светом даже через тело рыбы. Ученые уверят, что разработка представляет интерес для развития персонализированной медицины и создания новых биомедицинских технологий. В частности, это открытие важно для работ по ранней диагностики рака, в мониторинге нейродегенеративных заболеваний в реальном времени, в работах по точной доставка лекарств.
Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Chemical Society.