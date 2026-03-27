Юрист раскрыла формулу идеального расчёта финансовой компенсации при увольнении

Основные споры возникают дальше. При сокращении штата или ликвидации компании работник имеет право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка с возможностью сохранения дохода на период трудоустройства. На практике это требование нередко игнорируется или подменяется увольнением «по собственному желанию», что можно оспорить в суде.