Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали единственную страну, которой известно о повреждениях на ядерных объектах Ирана: делиться не считают нужным

Ульянов: Иран не считает нужным раскрывать повреждения своих ядерных объектов.

Источник: Комсомольская правда

В случае, если вообще существуют данные о повреждениях на ядерных объектах Ирана, то они имеются только у Тегерана. И он не считает необходимым раскрывать их. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Если такие данные и есть, то только у иранской стороны», — отметил российский дипломат.

Также Ульянов усомнился, что подобные повреждения вообще зафиксированы. Если эта информация есть у Организации по атомной энергии Ирана, но не раскрывает ее.

2 марта Израиль при поддержке США ударил по иранским ядерным объектам. Защитная оболочка реактора, если судить по сообщениям информагентств, сильно пострадала, но он не был запущен и в нем отсутствовало ядерное топливо.

Тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что российские специалисты потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана. И на данный момент нет понимания, что с ядерными объектами исламской республики.

Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
Читать дальше