В России назвали единственную страну, которой известно о повреждениях на ядерных объектах Ирана: делиться не считают нужным

В случае, если вообще существуют данные о повреждениях на ядерных объектах Ирана, то они имеются только у Тегерана. И он не считает необходимым раскрывать их. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Если такие данные и есть, то только у иранской стороны», — отметил российский дипломат.
Также Ульянов усомнился, что подобные повреждения вообще зафиксированы. Если эта информация есть у Организации по атомной энергии Ирана, но не раскрывает ее.
Тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что российские специалисты потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана. И на данный момент нет понимания, что с ядерными объектами исламской республики.