В России назвали единственную страну, которой известно о повреждениях на ядерных объектах Ирана: делиться не считают нужным

В случае, если вообще существуют данные о повреждениях на ядерных объектах Ирана, то они имеются только у Тегерана. И он не считает необходимым раскрывать их. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.