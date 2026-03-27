Генетик Крутовский: ввоз эмбрионов лягушек Xenopus строго регулируется в США

«По каждому биологическому виду, который ввозится в США, есть отдельные распоряжения. Xenopus tropicalis или Xenopus laevis относятся к африканским шпорцевым лягушкам, оба вида используются в экспериментах, у Леона Пешкина (научный руководитель Петровой) и Ксении Петровой есть научные публикации по обеим этим видам. Ввоз обоих видов строго регулируется, X. laevis регулируется строже чем X. tropicalis, поскольку X. laevis признан инвазивным в ряде штатов. Это значит, что этот вид образует устойчивые популяции, очень приспособлен к новой среде обитания (высокая экологическая пластичность), всеядный и хищный, вытесняет местные виды амфибий, переносит патогены, включая гриб хитридиомикоз (Batrachochytrium dendrobatidis), смертельно опасный для амфибий и многих земноводных. X. tropicalis в отличие от X. laevis обычно не считается инвазивным и не образует устойчивые природные популяции в США», — объясняет Крутовский.