В Чечне начался суд по делу о россиянине, пропавшем после встречи с полицейскими

«За столом на кресле сидел мужчина, примерно за 30 лет, плотного телосложения, в гражданской одежде. Он спросил у меня, кто я такой, чей я сын, что ему позвонило столько людей за меня. Когда я ему ответил, что у меня есть родственники в ФСБ, он вызвал одного из людей и сказал ему, чтобы меня отвезли туда, откуда взяли. Сразу же мне надели на голову эту штуку и привезли обратно к дому», — рассказал Гезалов.