Создан способ получения термостойких и водооталкивающих полимеров

В основе разработки, как отмечается, лежит соединение фторсодержащих мономеров с наноструктурами POSS — кремнийорганическими каркасами, которые широко применяются для усиления полимерных материалов и придания им новых функциональных свойств. Такая комбинация позволяет создавать гибридные системы, в которых можно одновременно управлять химическими и физическими характеристиками материала. Уточняется, что для синтеза исследователи использовали метод фотоконтролируемой полимеризации, что делает процесс более экологичным и открывает возможности для более точного контроля структуры получаемых полимеров.