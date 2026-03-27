Создан способ получения термостойких и водооталкивающих полимеров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские ученые в составе международной группы разработали новый способ синтеза гибридных фторсодержащих полимеров, обладающих высокой термической стабильностью и водооталкивающим эффектом, которые могут использоваться для создания покрытий нового поколения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
Полученные материалы обладают высокой термической стабильностью — до примерно 300 градусов Цельсия.
В основе разработки, как отмечается, лежит соединение фторсодержащих мономеров с наноструктурами POSS — кремнийорганическими каркасами, которые широко применяются для усиления полимерных материалов и придания им новых функциональных свойств. Такая комбинация позволяет создавать гибридные системы, в которых можно одновременно управлять химическими и физическими характеристиками материала. Уточняется, что для синтеза исследователи использовали метод фотоконтролируемой полимеризации, что делает процесс более экологичным и открывает возможности для более точного контроля структуры получаемых полимеров.
«Подобные покрытия могут применяться для защиты поверхностей от влаги и коррозии, в том числе в электронике, при создании мембранных материалов, биомедицинских устройств и других высокотехнологичных систем, где требуется сочетание химической устойчивости, термостойкости и контролируемых поверхностных свойств», — говорится в сообщении.
Результаты работы опубликованы в журнале Polymers.