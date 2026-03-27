Tasnim: пять арабских стран предоставляли свою территорию США для атак по Ирану

По данным иранского агентства Tasnim, Соединенные Штаты использовали территории сразу пяти государств Персидского залива для нанесения ударов по Ирану. Таким образом, под удар попали не только военные объекты исламской республики, но и союзники Вашингтона в регионе, чья земля стала плацдармом для атаки.
Свои территории и воздушное пространство для американской военной машины предоставили Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт. Источник уточнил, что в перечисленных государствах также расположены постоянные военные базы США, которые задействовались в ходе боевых действий против Исламской Республики.
На этом фоне обостряется и дипломатическая ситуация. Ранее стало известно о срыве мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, причем инициатором прекращения диалога источники называют иранскую сторону. Тегеран выдвинул жесткие условия, которые сделали продолжение переговоров невозможным.
Как уточняется, американская сторона передала Ирану через региональных посредников подробный план урегулирования. Документ, по данным журналистов, затрагивал ключевые вопросы: ограничение ядерной и ракетной программ, а также обеспечение безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.