США хотят ввести санкции против Венгрии: что случилось

Авторы законопроекта — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис (сопредседатели сенатской группы по НАТО). Они представят его на этой неделе. Документ, если будет принят, то он потребует от Венгрии восстановить статус союзника Украины и отказаться от закупки российской нефти. Однако в документе не совсем понятно, кому адресованы санкции. Ведь имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в документе не упоминается.