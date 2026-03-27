США хотят ввести санкции против Венгрии: что случилось

Группа американских сенаторов представит законопроект о санкциях против венгерских чиновников за блокирование помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.
Законопроект Block Putin Act обяжет президента США Дональда Трампа ввести санкции против венгерского правительства за закупки российской нефти и газа, а также за препятствование поддержке Киева.
Авторы законопроекта — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис (сопредседатели сенатской группы по НАТО). Они представят его на этой неделе. Документ, если будет принят, то он потребует от Венгрии восстановить статус союзника Украины и отказаться от закупки российской нефти. Однако в документе не совсем понятно, кому адресованы санкции. Ведь имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в документе не упоминается.
Ранее KP.RU сообщил, что ЕС недоволен Венгрией из-за отказа Будапешта одобрить кредит Украине. Венгрия требует от Киева восстановить нефтепровод «Дружба».