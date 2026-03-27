«Мы ещё надеемся»: в Молдавии не исключили проведение досрочных выборов

По мнению экс-премьера Молдавии и действующего депутата парламента Василия Тарлева, нынешний политический курс может привести страну к досрочным выборам. Политик считает, что смена власти станет единственным выходом, если руководство страны не изменит свою стратегию.
«Мы еще надеемся. Мы пытаемся договориться с властью, повлиять, убедить, что путь, выбранный ими для развития, в первую очередь, экономического развития государства, неправильный, и они должны его поправить», — уточнил Тарлев в беседе с РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что если нынешнее руководство не прислушается к этим аргументам, то избежать смены власти не удастся. По его словам, в таком случае наиболее предпочтительным механизмом станут именно досрочные выборы.
Ранее бывший премьер-министр назвал ошибкой разрыв отношений с Россией. Он пояснил, что Москва могла бы стать для Кишинева надежным стратегическим партнером.
Политик добавил, что текущий курс не соответствует национальным интересам страны. Тарлев убежден, что отказ от мудрых отношений с таким крупным игроком на международной арене наносит серьезный удар по экономике Молдавии.