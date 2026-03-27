WSJ: США могут отправить еще до 10 тыс. военных на Ближний Восток

В ближайшие дни может быть принято решение о направлении на Ближний Восток до 10 тысяч военнослужащих сухопутных войск США.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие дни может быть принято решение о направлении на Ближний Восток до 10 тысяч военнослужащих сухопутных войск США, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Уточняется, что до 10 тысяч солдат сухопутных войск могут присоединиться к силам, уже находящимся в регионе: пяти тысячам морских пехотинцев и тысячам десантников 82‑й воздушно‑десантной дивизии.

Как отмечают авторы статьи, соответствующий шаг расширит военные возможности американского президента Дональда Трампа, несмотря на ведущиеся переговоры с Тегераном.

Отмечается, что окончательное решение ожидается на следующей неделе. Пентагон активно прорабатывает сценарии «финального удара» по Ирану — от наземной операции до массированной бомбардировки.

