В России утвердили новые правила диспансеризации женщин: что изменилось

На первом этапе диспансеризации россиянкам доступен тест ДНК ВПЧ.

Источник: Комсомольская правда

Россиянкам рассказали о новых правилах прохождения диспансеризации. Теперь доступна бесплатная сдача анализа на определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медицинские документы.

Документ утвержден Минздравом России в феврале 2026 года. Женщинам от 21 до 49 лет проводят анализ на риск рака раз в пять лет. При положительном результате — ежегодно.

Жидкостное цитологическое исследование шейки матки теперь проводят ежегодно при положительном тесте на ВПЧ. Ранее оно делалось раз в три года для женщин 21−29 лет и раз в пять лет для женщин 30−49 лет.

Ранее KP.RU подробно рассказал, как россиянам пройти диспансеризацию с пользой для здоровья и без проблем с работодателем и кошелька. Отмечается, что руководитель обязан оплатить работнику день, который был потрачен на посещения врачей в рамках диспансеризации.