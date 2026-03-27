Разгром в НХЛ: «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» — Панарин с голом

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.

В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 26-м в текущем сезоне, также на его счету 49 результативных передач в 68 матчах.

После этой встречи «Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 76 очков в 72 матчах. «Ванкувер» идет на восьмой позиции с 50 очками после 71 игры.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Юту» в ночь на 29 марта по московскому времени. «Ванкувер» в тот же день сыграет на выезде с «Калгари».

В других матчах игрового дня «Монреаль» обыграл «Коламбус» со счетом 2:1, «Питтсбург» оказался сильнее «Оттавы» — 4:3 по буллитам, «Колорадо» победил «Виннипег» — 3:2.

«Сиэтл» на выезде обыграл «Тампу» в овертайме со счетом 4:3, российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. «Филадельфия» дома разгромила «Чикаго» — 5:1, результативный пас сделал Матвей Мичков.

«Миннесота» на выезде победила «Флориду» — 3:2, Яков Тренин отдал голевую передачу, вратарь хозяев Даниил Тарасов отразил 47 бросков из 50. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Даллас» — 2:1, Илья Сорокин сделал 26 сейвов.

«Нью-Джерси» победил «Нэшвилл» — 4:2, у проигравших результативной передачей отметился Федор Свечков. «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» — 2:1 в овертайме, вратарь гостей Ярослав Аскаров получил травму и был заменен.

«Эдмонтон» победил «Вегас» — 4:3 в овертайме, Василий Подколзин сделал голевую передачу. У «Вегаса» Иван Барбашев набрал два очка, также результативной передачей отметился Павел Дорофеев.

