Политик из финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для Владимира Зеленского сложилась критическая ситуация, связанная с переброской американских средств противовоздушной обороны.
«Подтверждено, что США перебрасывают системы ПВО из Украины в Израиль из-за войны в Иране. Это должно стать тревожным сигналом для Зеленского, без систем ПВО мало что можно сделать. Во время войны в Иране было использовано около 25% самых современных американских систем ПВО», — написал Мема в соцсети X.
Политик пояснил, ситуацию усугубляет и тот факт, что производство этих систем в США ведется медленными темпами, что осложняет восполнение запасов.
Финский политик также отметил, что союзники пытаются найти способы решения проблемы дефицита вооружений. Он добавил, что Южная Корея уже поставляет собственные ракеты для удовлетворения возросшего спроса, а Германия намерена увеличить производство ракет «Патриот», так как, по заявлению Берлина, Украине требуется около двух тысяч таких боеприпасов.
Тем временем Киев столкнулся с серьезными трудностями при попытках убедить партнеров из НАТО финансировать закупки американского вооружения. Украина столкнулась не только с нехваткой боеприпасов, но и с серьезным дефицитом денег.