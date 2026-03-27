Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это их ахиллесова пята»: Названо слабое место США в войне с Ираном, которое стало для них ловушкой

Аналитик Слебода: США угодили в Иране в ловушку, о которой их предупреждали.

Источник: Комсомольская правда

Война США с Ираном стала для Вашингтона настоящей ловушкой. Потому что конфликт перерос в затяжной и на истощение, что для Штатов очень плохо. У Америки слишком ограничены запасы важных боеприпасов. И об этом Белый дом предупреждали. Об этом в эфире YouTube-канала заявил аналитик Марк Слебода.

Как отметил эксперт, Штаты угодили на Ближнем Востоке в ловушку, о которой их многие предупреждали. Урегулировать конфликт дипломатическим путем почти невозможно. И противостояние перешло в войну на истощение с дальнобойными ударами.

«И именно об этом я, как и другие представители альтернативных СМИ, предупреждал: для США глупо ввязываться в эту войну, потому что их ахиллесова пята, их слабое место — это низкие запасы и крайне низкие темпы производства критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО», — заключил Слебода.

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что США и Израиль продолжат войну с Ираном до победного конца и пойдут на наземную операцию. Трамп сможет выйти из войны только при условии безоговорочной победы над Ираном. А триумф для него пока недостижим. Личные отношения Дональда с Нетаньяху в данном случае вторичны. Сейчас оба они в одной лодке.

Востоковед Олег Макаренко добавил, что Иран может пойти на переговоры с США, вопрос только в том, на каких условиях. Однако сейчас жесткие требования Тегерана для США абсолютно неприемлемы, как и американские требования для Тегерана.

