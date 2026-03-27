В Приморье проснулись клещи: эпидсезон открыт первыми укусами

Специалисты напоминают, что лучшая защита от вирусного энцефалита — своевременная вакцинация. Завершить прививочный курс необходимо минимум за две недели до выезда на природу, будь то поход в лес или работа на дачном участке. Если же укуса избежать не удалось, клеща нужно как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию на экспресс-диагностику. В случае если анализ покажет, что насекомое заражено, пострадавшему следует незамедлительно обратиться к врачу для экстренной профилактики.