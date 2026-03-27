Приморцы почти втрое чаще стали заказывать международный перегон автомобилей

Жители Приморья этой зимой стали активнее пользоваться услугами перегона автомобилей и автовозов на «Авито» (16+). Об этом свидетельствуют данные аналитики «Авито Услуг» (16+), сообщила пресс-служба платформы.
«Спрос на перегон автомобилей вырос по нескольким направлениям: на международные перевозки — почти втрое по сравнению с прошлым зимним сезоном, между городами — на 48%. Эксперты связывают это с зимними дорожными условиями — во время снегопадов и гололедицы автовладельцы чаще предпочитают доверять управление профессиональным водителям, которые лучше ориентируются в плотном потоке и способны быстрее реагировать на нештатные ситуации на дороге», — говорится в сообщении.
Растёт спрос и на услуги автовозов — перевозку автомобилей на специализированных платформах. Такой способ позволяет доставить машину без дополнительного пробега и рисков, связанных с зимними дорогами. Спрос на перевозку автовозами между городами вырос более чем в полтора раза.
Одновременно в целом по России растёт спрос на перевозку автомобилей с помощью автовозов. По данным «Авито Спецтехника» (16+), интерес к аренде автовозов этой зимой увеличился на 37% год к году. Кроме того, на «Авито» фиксируется высокий интерес к покупке автовозов с пробегом. Средняя стоимость такой техники составляет около 3,7 млн рублей. Наиболее популярными моделями стали автовозы на базе Mercedes-Benz Actros, Volvo FM9, МАЗ 6430В9, КАМАЗ 4326 и Scania P-series.
Напомним, эксперты «Авито Авто» (16+) проанализировали динамику спроса на автомобили с пробегом в Приморье по итогам зимы 2025−2026 годов и сравнили показатели с аналогичным периодом годом ранее. По данным платформы, средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке в крае снизилась на 15,5%.
