В Краснодарском крае откроют 53 новых отеля в 2026 году

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае откроют 53 новых отеля в 2026 году. Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Номерной фонд составит почти 12 тысяч мест.

В курортный сезон туристов будут принимать 10,3 тысячи мест размещения. Одновременно в них могут находиться 530 тысяч отдыхающих.

Процент уровня бронирований на лето в среднем составляет 39,3%. Туристы активно бронируют отдых на лето на Черноморском побережье. Показатель достигает 40,4%. В 2026 году отмечается небольшое снижение глубины бронирования, пишет ТАСС.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что премиум-отели региона подорожают на майские праздники на 20%.