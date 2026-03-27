CNN: Трамп рассматривает несколько вариантов эскалации войны с Ираном

Президент Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов резкой эскалации конфликта с Ираном. Они разработаны на случай, если его последняя попытка наладить дипломатические отношения провалится. Об этом сообщает телеканал CNN, отмечая, впрочем, что ни один из вариантов не идеален.
Среди эти вариантов — дипломатические усилия. Трамп стремится усадить Тегеран за стол переговоров шантажом и угрозами еще больших ударов.
Но, как уверено большинство экспертов, чиновники все больше склоняются к тому, что почти для всех этих вариантов потребуются войска. Так, США обсуждают разные варианты извлечения обогащенного урана, который все еще находится на иранских ядерных объектах.
Кроме того, официальные лица также разрабатывают варианты захвата острова Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта нефти, или санкционируют бомбардировку с целью эффективного уничтожения нефтяной инфраструктуры.
Также администрация рассматривает возможность захвата других стратегически важных островов вблизи пролива, что может ослабить способность Ирана угрожать танкерам, пытающимся пройти через пролив.
Напомним, американский лидер с начал конфликта с Ирном уже несколько раз заявлял о победе над Ираном. Недавно хозяин Белого дома также сообщил о якобы победе над Тегераном. Однако война будет продолжаться. Как отметил Дональд Трамп, Вашингтон «не успокоится» до полной победы над Ираном.