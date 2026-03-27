Майор ВВС Израиля использовал секретные сведения для ставок

Майора ВВС Израиля в резерве обвинили в использовании секретной информации для ставок на сайте прогнозирования Polymarket, сообщает Times of Israel.
По данным следствия, офицер, чьё имя не раскрывается в соответствии с израильским законодательством, вместе с гражданским сообщником совершил преступления против национальной безопасности, а также был обвинён во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.
Согласно материалам дела, майор получил сведения о планируемой военной операции против Ирана на конфиденциальном совещании за день до её начала в июне прошлого года. Он передал информацию сообщнику, который сделал ставку на точное время первых ударов — они положили начало 12‑дневной войне. В результате выигрыша пара получила 162 тысячи долларов, которые планировали разделить поровну.
Кроме того, в сентябре 2025 года майор якобы передал другу данные о готовящейся атаке в Йемене — это принесло им десятки тысяч долларов. В начале января сообщники попытались сделать ещё одну ставку на время следующего раунда боевых действий с Ираном, но отменили её после того, как гражданский участник заметил упоминания своего аккаунта в соцсетях. Опасаясь разоблачения, он изменил профиль и удалил переписку с военным.
Прокуратура предъявила обвинения в окружном суде Тель‑Авива и потребовала оставить подозреваемых под стражей до завершения судебного процесса.