В Бахчисарае благоустраивают сквер «Герайлар»

Благоустройство сквера «Герайлар» в Бахчисарае завершат к осени 2026 года.

Источник: Совет министров Крыма

Благоустройство сквера «Герайлар» в Бахчисарае планируют завершить к осени 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров Крыма.

В сквере планируют создать детскую игровую площадки с игровыми комплексами и беговой дорожкой. На объекте также появятся зоны с уличными тренажерами и спортивным инвентарем. Кроме того, в общественном пространстве обустроят тенистые зоны для отдыха. Там установят лавочки и урны, а также оборудуют парковочные места.

В настоящее время специалисты монтируют бордюрный камень, обустраивают бетонное основание под беговую дорожку, а также укладывают плитку. Далее они установят системы освещения, видеонаблюдения и полива. Кроме того, будет выполнено озеленение территории.

«Завершить работы планируют к осени 2026 года. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше