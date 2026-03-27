В Бахчисарае благоустраивают сквер «Герайлар»

Благоустройство сквера «Герайлар» в Бахчисарае планируют завершить к осени 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров Крыма.
В сквере планируют создать детскую игровую площадки с игровыми комплексами и беговой дорожкой. На объекте также появятся зоны с уличными тренажерами и спортивным инвентарем. Кроме того, в общественном пространстве обустроят тенистые зоны для отдыха. Там установят лавочки и урны, а также оборудуют парковочные места.
В настоящее время специалисты монтируют бордюрный камень, обустраивают бетонное основание под беговую дорожку, а также укладывают плитку. Далее они установят системы освещения, видеонаблюдения и полива. Кроме того, будет выполнено озеленение территории.
«Завершить работы планируют к осени 2026 года. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.