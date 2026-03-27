Кита, запутавшегося в рыболовных сетях у побережья Германии, удалось спасти

Кита, запутавшегося в рыболовных сетях у побережья Германии, удалось спасти после нескольких дней масштабной операции. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

Млекопитающее смогло добраться до плавательного канала, который для него прокопали с помощью тяжелой техники. На данный момент точное местоположение животного неизвестно, однако на мелководье его больше нет, следовательно, для жизни больше нет угрозы.

— Все отлично сложилось, у нас все получилось. Теперь кит свободен, — рассказал морской биолог Роберт Марк Леман, его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

25 марта сообщалось, что в Любекской бухте на севере Германии развернулась спасательная операция: огромный горбатый кит длиной около 10 метров запутался в рыболовных сетях и застрял на песчаной отмели. Берег был оцеплен полицией, людей просили не подходить близко, чтобы не усиливать стресс у животного.

Позже плавучие экскаваторы пытались прорыть огромный желоб в море, чтобы спасти застрявшего на мелководье кита.

Другой случай произошел в Шотланлии, когда на берег выбросились 55 китов — причиной стали слишком тяжелые роды самки. В воду удалось вернуть только одно животное.