Кита, запутавшегося в рыболовных сетях у побережья Германии, удалось спасти после нескольких дней масштабной операции. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.
Млекопитающее смогло добраться до плавательного канала, который для него прокопали с помощью тяжелой техники. На данный момент точное местоположение животного неизвестно, однако на мелководье его больше нет, следовательно, для жизни больше нет угрозы.
— Все отлично сложилось, у нас все получилось. Теперь кит свободен, — рассказал морской биолог Роберт Марк Леман, его слова приводит телеканал РЕН ТВ.
25 марта сообщалось, что в Любекской бухте на севере Германии развернулась спасательная операция: огромный горбатый кит длиной около 10 метров запутался в рыболовных сетях и застрял на песчаной отмели. Берег был оцеплен полицией, людей просили не подходить близко, чтобы не усиливать стресс у животного.
Позже плавучие экскаваторы пытались прорыть огромный желоб в море, чтобы спасти застрявшего на мелководье кита.
Другой случай произошел в Шотланлии, когда на берег выбросились 55 китов — причиной стали слишком тяжелые роды самки. В воду удалось вернуть только одно животное.