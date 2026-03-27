Суд в Петербурге оштрафовал телеканал на три миллиона за ложные данные о ВОВ

«Суд установил, что юридическое лицо совершило публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в сообщении.
Основанием для разбирательства стал показ пятой части сериала «Мировые войны XX века. Война миров». Эпизод вышел в эфир вечером 8 апреля 2025 года. При рассмотрении дела были изучены различные материалы, включая рассекреченные документы Минобороны России. Эти данные, как отметили в суде, опровергли утверждения, представленные в картине.
Один из свидетелей указал, что достоверность использованных материалов вызывает сомнения: в фильме отсутствуют ссылки на архивы и научные публикации. По его мнению, авторы либо ошибочно трактовали события, либо сознательно исказили факты. Представитель компании вину не признал.
