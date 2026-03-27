Суд в Петербурге оштрафовал телеканал на три миллиона за ложные данные о ВОВ

В Санкт-Петербурге суд привлёк к ответственности учредителя одного из телеканалов. Поводом стала трансляция документального фильма с недостоверной информацией о действиях солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы, организация признана виновной в злоупотреблении свободой массовой информации. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере три милллиона рублей.