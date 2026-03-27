Три человека погибли при крушении экскурсионного вертолета на Гавайях

На Гавайях произошло крушение вертолета, на борту которого находились пять человек. Инцидент случился днем в четверг на отдаленном участке побережья острова Кауаи, все находившиеся в воздушном судне получили травмы различной степени тяжести. Об этом AP News сообщили представители местных властей.
По данным, предоставленным пожарной службой Кауаи, в момент крушения в вертолете находились один пилот и четверо пассажиров. Воздушное судно рухнуло прямо на пляже Калалау, который расположен в живописной местности На-Пали на северной стороне острова. Сразу после происшествия специалисты затруднялись оценить серьезность ущерба, нанесенного здоровью пострадавших.
Позже появилась информация, что в результате крушения погибли три человека, ещё двое получили ранения.
Это не единственное подобное происшествие за последнее время. Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах произошло крушение военного вертолета, в результате которого, как уточнили в Минобороны страны, погибли двое военнослужащих. Трагедия в ОАЭ произошла в понедельник, 9 марта, когда военные выполняли свои служебные задачи.