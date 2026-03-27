Бывший украинский разведчик организовал печать фальшивых банкнот в Польше

Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью польской полиции сообщило о задержании бывшего сотрудника украинской разведки и его жены‑украинки по подозрению в организации производства поддельных банкнот номиналом 500 злотых.
По данным ведомства, в рамках операции, проведённой одновременно в нескольких городах, были задержаны семь человек. При этом ключевую роль в преступной схеме играл бывший сотрудник украинской разведки, обладавший «специальными знаниями в области информационных технологий и электроники».
Сообщается, что в его квартире правоохранители обнаружили полностью оборудованную линию по изготовлению фальшивых денег.
Кроме того, польскими правоохранителями был задержан подельник украинца, гражданин России. Уточняется, что при нем были обнаружены компоненты, необходимые для производства наркотиков.
