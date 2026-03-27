Жертвы Эпштейна подали в суд на Минюст США и Google из-за утечки данных

Жертвы Джеффри Эпштейна подали иск против Министерства юстиции США и компании Google, обвиняя их в раскрытии личной информации. Об этом сообщает NBC со ссылкой на исковое заявление.
В документе истцы утверждают, что американское правительство, действуя через Минюст, сделало «осознанный политический выбор», отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации вместо защиты частной жизни пострадавших.
Хотя Министерство юстиции позже удалило персональные данные жертв из публичных документов, истцы утверждают, что Google продолжает их отображать и игнорирует просьбы об удалении.
В рамках иска жертвы Эпштейна требуют от Минюста США компенсацию в размере тысячи долларов для каждого пострадавшего. Также они рассчитывают взыскать с Google штрафные санкции и обязать сайт навсегда удалить личную информацию пострадавших.
