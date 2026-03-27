Создан опрыскиватель, обрабатывающий каждое растения без загрязнения почвы

Разработка формирует замкнутое туманообразное облако препарата, не распыляя химикаты на окружающий грунт.

КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали и запатентовали опрыскиватель нового типа, который создает вокруг растения замкнутое туманообразное облако препарата, не распыляя химикаты на окружающий грунт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Принцип работы устройства принципиально отличается от привычных традиционных штанговых и вентиляторных опрыскивателей, распределяющих препарат по площади, неизбежно захватывая почву и прилегающие участки. Новый опрыскиватель работает иначе: спирально-винтовой рабочий орган с помощью грузоподъемного механизма опускается непосредственно на растение, полностью охватывая его. Распылители вмонтированы на внутренней стороне витков спирали — они направлены внутрь, к растению. После подачи препарата включается электродвигатель, спираль начинает вращаться, и во внутреннем пространстве формируется равномерное туманообразное облако. Оно обволакивает все поверхности растения — стебли, листья, соцветия — не выходя за пределы спирали.

«Существующие опрыскиватели создавались для обработки площадей, а не конкретных растений. Мы попытались изменить саму логику: препарат должен работать там, где он нужен, — на самом растении, а не вокруг него. Локальное облако внутри спирали дает именно такой эффект», — цитирует пресс-служба профессора Казанского ГАУ, доктора технических наук, Сергея Яхина.

За счет такой конструкции расход препарата сокращается: он не уходит на грунт и соседние посевы. Полезная микрофлора почвы и насекомые на прилегающих участках остаются незатронутыми, что особенно важно при работе в садах, теплицах и на участках с высокой агробиологической ценностью.

Разработка создана в Институте механизации и технического сервиса Казанского ГАУ. Авторами выступили сотрудники кафедры «Общеинженерные дисциплины» Казанского ГАУ под руководством заведующего кафедрой, кандидата технических наук, доцента Геннадия Пикмуллина.