Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юркую пищуху заметили в усадьбе Сосновка в Петербурге

В Северной столице заметили птицу размером меньше воробья.

Источник: Без источника

В Петербурге в усадьбе Сосновка заметили юркую пищуху — птицу размером меньше воробья. Свое название она получила за нежное попискивание, которое издает на протяжении всего года. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

— Чтобы увидеть пищуху, надо быть очень внимательным. Ведь ее покровительственная окраска буквально сливается с цветом коры дерева, — отметил Глазков.

Зимой пищуха питалась насекомыми и пауками, которых находила в щелях деревьев при помощи своего тонкого и длинного клюва. Изменять свой рацион птица не намерена, поэтому то же самое она продолжила делать наступившей весной.

К слову, до этого в усадьбе Сосновка в объектив попал самый маленький дятел России — малый пестрый. Его размер немного крупнее большой синицы или почти в два раза меньше самого распространенного дятла — большого пестрого.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Петербурге и Ленинградской области открыли грибной сезон. Любители тихой охоты собрали первые «эльфовы чаши».