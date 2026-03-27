Юркую пищуху заметили в усадьбе Сосновка в Петербурге

В Петербурге в усадьбе Сосновка заметили юркую пищуху — птицу размером меньше воробья. Свое название она получила за нежное попискивание, которое издает на протяжении всего года. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.
— Чтобы увидеть пищуху, надо быть очень внимательным. Ведь ее покровительственная окраска буквально сливается с цветом коры дерева, — отметил Глазков.
Зимой пищуха питалась насекомыми и пауками, которых находила в щелях деревьев при помощи своего тонкого и длинного клюва. Изменять свой рацион птица не намерена, поэтому то же самое она продолжила делать наступившей весной.
К слову, до этого в усадьбе Сосновка в объектив попал самый маленький дятел России — малый пестрый. Его размер немного крупнее большой синицы или почти в два раза меньше самого распространенного дятла — большого пестрого.
